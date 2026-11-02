Банкам грозят миллионные штрафы за навязывание рекламных сообщений и звонков

Крупнейшие банки страны до сих пор отказываются выдавать карты без «галочки» за рекламный спам, но регуляторы подчеркивают — это прямое нарушение закона.

Банки включают согласие на рекламу в документы для открытия карт и счетов. С такими случаями столкнулись клиенты Россельхозбанка, ВТБ, Альфа-банка, Газпромбанка и Ozon Банка.

Согласие на рекламу должно быть добровольным и оформляться отдельно от других документов, сообщили в ФАС. Заранее проставленные отметки недопустимы, подчеркнули в ЦБ. Суды уже признали незаконными условия ВТБ и Альфа-банка, которые не позволяли отдельно отказаться от рассылок. Об этом пишут «Известия».

«Многие финансовые организации, в том числе крупные, фактически не дают оформить финансовый продукт, если потребитель не нажмет галочку в соответствующем чек-боксе», — сообщила заместитель руководителя проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Алла Храпунова.

При навязывании рекламы клиент может обратиться в ФАС, Роспотребнадзор и Банк России, приложив скриншоты, документы и записи разговоров. Уже выданное согласие можно отозвать через приложение, заказным письмом или в отделении. За нарушение закона о рекламе банкам грозит штраф до 1,6 млн рублей, хотя обычно взыскания составляют 200–800 тыс. рублей.