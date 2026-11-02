Работу во время простоя оплачивают по условиям трудового договора
Чтобы привлечь сотрудника к работе, работодатель должен прервать простой. Фактически отработанное время оплачивают как зарплату, а не как период простоя.
Привлечь сотрудника к работе в период простоя можно только после его прерывания, следует из ответа специалистов портала «Онлайнинспекция.рф». За фактически отработанное время работодатель обязан начислить зарплату в соответствии с трудовым договором.
Простоем считается временная приостановка работы по экономическим, технологическим, техническим или организационным причинам. Такое определение установлено ч. 3 ст. 72.2 ТК.
Размер и порядок оплаты труда закрепляют в трудовом договоре с учетом действующей у работодателя системы оплаты труда. Тарифные ставки, оклады, компенсационные и стимулирующие выплаты устанавливают коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами по правилам ст. 135 ТК.
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