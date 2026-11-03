Главбухи и директора останутся без премий до полного погашения задолженностей перед рабочими

Если работникам задерживают зарплату более месяца, руководство компании может лишиться права на премии и другие поощрительные выплаты. Новые ограничения предлагается закрепить законодательно.

Топ-менеджерам хотят запретить премии при долгах по зарплате. Ограничение предлагают вводить, если задолженность перед работниками превышает один месяц. Оно будет действовать до полного погашения долга. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России».

Запрет коснется премий, единовременных поощрительных выплат и стимулирующих вознаграждений руководителей организаций, их заместителей, главбухов и других топ-менеджеров.

«Особую актуальность указанная проблема приобретает в организациях, испытывающих финансовые трудности, в том числе на предприятиях угольной промышленности», — заявил Миронов.

Ограничение не затронет должностные оклады и компенсационные выплаты. Также сохранятся стимулирующие выплаты, право на которые возникло до появления долга либо которые предусмотрены трудовыми и коллективными договорами, соглашениями или локальными нормативными актами.

В пояснительной записке приведен пример компании «Северный Кузбасс». К сентябрю 2026 года ее долг по зарплате превысил 650 млн рублей, при этом в период образования задолженности руководящие работники получали значительные премии.