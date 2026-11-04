Необлагаемую базу по вкладам привяжут к прошлогодней ставке ЦБ. Эксперт рассказала, когда это будет выгодно

НДФЛ с вкладов хотят удерживать при каждой выплате процентов, а не раз в год.

Как может измениться с 2027 года обложение НДФЛ процентов по депозитам — рассказала «Клерку» начальник Управления по работе с частным капиталом ПАО «РосДорБанк» Татьяна Росолько.

Законопроект № 617-9 пока прошел только первое чтение в Госдуме. Поэтому все изменения — пока не свершившийся факт, а предложение. Но если его примут в нынешней редакции, жизнь у вкладчиков заметно усложнится: налог с процентов начнут удерживать не раз в год, а прямо при каждой выплате, пояснила она.

Если норму примут, банк при выплате процентов будет сразу считать НДФЛ нарастающим итогом с начала года и уменьшать выплату на сумму налога. То есть человек получит проценты уже за вычетом налога, а не будет ждать осеннего уведомления от ФНС.

Но банк видит только свои проценты. Если у человека вклады в трех банках, ни один из них не знает о двух других. А значит, банк не может точно понять, какая прогрессивная ставка в итоге положена этому человеку.

«Поэтому ошибки и расхождения почти неизбежны. Где-то банк удержит меньше, чем нужно с учетом всех доходов, где-то — больше. И если налог удержали лишний раз, возвращать его, скорее всего, придется через ФНС, а не через банк. Для владельца одного вклада это может пройти почти незаметно. А вот человеку с несколькими банками, зарплатой, дивидендами и продажей квартиры придется еще и следить за налоговой сверкой», — отметила Татьяна Росолько.

Сейчас необлагаемая сумма процентов считается так: 1 млн рублей умножают на максимальную ключевую ставку ЦБ, которая действовала на первое число любого месяца текущего года.

Минфин предлагает брать максимальную ключевую ставку предыдущего года. Если это правило примут, для процентов 2027 года лимит составит 160 тыс. рублей: 1 млн рублей умножить на максимальную ставку 2026 года — 16%. Это делает расчет проще и предсказуемее.

«Но для вкладчика такая формула может быть невыгодной: если ставка ЦБ растет, лимит будет отставать от реальной доходности вкладов. Тогда необлагаемая сумма окажется меньше, чем могла бы быть, а бюджет получит больше налога. Если ставка, наоборот, снижается, прошлогодний лимит может оказаться даже щедрее», — добавила эксперт.

Все выводы — гипотетические и основаны на предложенной редакции законопроекта. До второго чтения правила могут существенно измениться, подчеркнула она.