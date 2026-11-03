Банкам могут разрешить снизить ипотечные ставки раньше ЦБ — мнение эксперта

Банк России может сохранить ключевую ставку на уровне 14% как минимум до февраля 2027 года, а риски ускорения инфляции по-прежнему ограничивают возможности для смягчения денежно-кредитной политики.

Ключевая ставка может остаться на текущем уровне дольше, чем рассчитывает рынок. Такой прогноз для «Клерка» дал Алексей Вересов.

Алексей Вересов «Я считаю вполне реалистичным сценарий, при котором Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 14% до февраля 2027 года. На октябрьском заседании регулятор прямо указал, что для возвращения инфляции к цели потребуется более длительный период жестких денежно-кредитных условий. Инфляция же, в свою очередь, пока держится на уровне 5–6% в годовом выражении»

Среди внутренних рисков эксперт выделил бюджетные расходы, активное корпоративное кредитование и ограничения предложения в отдельных отраслях. Давление на цены также могут усилить внешние факторы, включая ослабление рубля, сложности с импортом и трансграничными расчетами.

При этом банки могут начать снижать ипотечные ставки еще до существенного уменьшения ключевой ставки. По словам эксперта, это возможно в случае устойчивого замедления инфляции и укрепления ожиданий дальнейшего смягчения политики ЦБ. Дополнительным сигналом может стать снижение доходности долгосрочных облигаций и стоимости привлечения средств.

Вересов также считает, что пик доходности по банковским депозитам, вероятно, уже пройден. Однако период высоких ставок может оказаться более продолжительным, чем предполагалось ранее.

Эксперт рекомендует не размещать все свободные средства на максимальный срок только ради высокой доходности. При выборе вклада следует учитывать потребность в ликвидности, условия досрочного снятия средств и финансовые цели.