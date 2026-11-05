Расходы на личный автомобиль в бизнесе ИП: когда можно учесть затраты, а когда налоговая откажет

Что будет с расходами на УСН, если ИП покупает шины с бизнес-счета.

ИП на доходно-расходном УСН (деятельность - грузовые перевозки) хочет использовать личный автомобиль в бизнесе, в том числе приобрести шины и оплатить покупку со счета ИП. Приэтом главное для предпринимателя – купить за счет ИП, а не включить затраты в расходы на упрощенке.

Как правильно оформить операции – ответила эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

У ИП все имущество личное. Это физлицо, ведущее предпринимательскую деятельность, и любое свое имущество оно может использовать в своей деятельности.

Если автомобиль используется в предпринимательской деятельности, то приобретение шин и запчастей можно включать в расходы на основании пп. 12 п. 1 ст. 346.16 НК (содержание служебного транспорта). Но должно быть подтверждение, что машина используется для предпринимательства. Например, при грузовых перевозках это транспортные накладные, договоры на перевозку и т.п.

Надежда Камышева «Если же речь про личный легковой автомобиль, то не советую включать такие расходы, потому что их сложно признать экономически обоснованными.»

Проводить в 1С такие расходы надо как покупку материалов через 10 счет. И сразу списывать в расходы.

При этом все деньги на счетах ИП – это его собственность. Он может тратить их по собственному усмотрению, в том числе и на оплату личных расходов.

На вопрос ответила эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету, главный эксперт консультаций «Клерка» Надежда Камышева.