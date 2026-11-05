Программу диспансеризации взрослых планируют расширить с 1 марта 2027 года

Минздрав планирует включить в профилактические медосмотры и диспансеризацию дополнительные исследования для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза.

Порядок проведения профилактических медосмотров и диспансеризации взрослых может измениться с 1 марта 2027 года, сообщил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

В программу хотят добавить однократный анализ крови на уровень липопротеида (а) при профосмотре, а при оценке сердечно-сосудистого риска — учитывать данные о коронарном кальции при наличии результатов КТ сердца или грудной клетки.

На первом этапе диспансеризации планируют оценивать предтестовую вероятность ишемической болезни сердца и проверять липидный профиль: раз в три года для людей от 40 лет и старше и раз в шесть лет — для пациентов моложе этого возраста.

«Обновление порядка диспансеризации — еще одна важная составляющая перехода к превентивной медицине. Главная задача не в том, чтобы лечить уже развившееся заболевание, а в том, чтобы вовремя увидеть риски и не допустить тяжелых последствий. Чем раньше мы выявим склонность к сердечно-сосудистым патологиям или другим серьезным состояниям, тем выше шанс сохранить здоровье человека и избежать осложнений», — пояснил Леонид Огуль.

Второй этап диспансеризации планируют дополнить низкодозовой КТ легких для людей от 50 лет с учетом индекса курения и других рисков. Также вводят УЗИ брюшной аорты для курящих или куривших ранее мужчин 65–75 лет и для пациентов этого возраста с семейным анамнезом аневризмы.

Одновременно скорректируют показания к дуплексному сканированию брахиоцефальных артерий: процедуру предлагают назначать при гипертонии либо при наличии двух и более факторов риска, включая повышенный уровень жиров в крови.