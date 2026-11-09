Определены самые частые страховые случаи между соседями

Подавляющее большинство страховых случаев в многоквартирных домах приходится на затопления.

93% всех страховых обращений по многоквартирным домам составляют затопления, сообщил управляющий директор компании «Ренессанс страхование» Артем Искра.

На возгорания приходится только 2% выплат, а все остальные происшествия занимают суммарно 5%.

При этом опросы показывают противоположную картину: 34% жителей больше всего опасаются пожара у соседей, а затопление сверху пугает 30% респондентов.

Четверть собственников беспокоится из-за возможного повреждения стояков водоснабжения, канализации или проводки во время соседского ремонта. Аварий из-за незаконной перепланировки боятся 9% горожан, трещин на смежных стенах и потолке — 8%, а падения инструментов и строительного мусора на окна или припаркованные машины — 7%.

«Во время ремонта в одной из квартир сорвало батарею. Соседям снизу было выплачено 13,6 миллиона рублей», — привел пример крупнейшего инцидента в практике страховщика Артем Искра.

В этой аварии повреждения получили сразу шесть квартир в комплексе «Москва-Сити».