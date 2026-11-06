Получить долгосрочную премию стало сложнее даже ценным сотрудникам

Доля компаний, где отложенные премии доступны руководителям и ключевым сотрудникам, сократилась с 43% до 35%. Одновременно бизнес увеличивает сроки ожидания выплат и сильнее привязывает бонусы к внутренней эффективности.

Охват сотрудников программами долгосрочной мотивации сократился, следует из исследования SQN более чем в 200 организациях. Программы только для руководителей разного уровня теперь используют 38% компаний — на 7 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Еще 27% работодателей распространяют их исключительно на топ-менеджмент.

Программы долгосрочной мотивации действуют в 66% публичных и 60% непубличных компаний из выборки. Публичный бизнес чаще вознаграждает сотрудников акциями — такой вариант используют 36% организаций. В непубличных компаниях преобладают денежные выплаты — 45%.

Доля программ, ориентированных на внутреннюю эффективность бизнеса, выросла на 9 п. п., до 58%. Основным показателем остается EBITDA: она используется в 25 программах. Чистая прибыль учитывается в 15 программах, выручка — в 14.

«Работодатели более взвешенно оценивают необходимость дополнительных инвестиций в сохранение персонала», — отметила руководитель пресс-службы SuperJob Наталья Ильченко.

Вознаграждение по итогам трех лет предусмотрено в 75% денежных программ и 50% программ с выплатами акциями. Доля программ со сроком до пяти лет выросла до 15% в обеих категориях.