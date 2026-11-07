Прокуроры предотвратили вывод за рубеж 4,3 млрд рублей

Средства пытались вывести через арбитражные споры с участием иностранных резидентов. За первое полугодие 2026 года прокуроры участвовали более чем в 3 тыс. дел.

Прокурором удалось предотвратить вывод из России 4,3 млрд рублей. Активность ведомства в арбитражном процессе за первое полугодие 2026 года выросла почти вдвое.

Прокуроры продолжили вступать в споры с участием иностранных резидентов. В Генпрокуратуре уточнили, что деньги пытались вывести из страны «под предлогом исполнения несуществующих обязательств». Об этом сказано на сайте Генпрокуратуры.

Каждое четвертое из более чем 3 тыс. дел касалось банкротства. Вмешательство прокуроров помогло не допустить включения в реестры кредиторов необоснованных требований на 25,7 млрд рублей и вернуть в конкурсную массу 5,1 млрд рублей. Предприятия-банкроты также погасили долги по зарплате перед 779 работниками на 393,9 млн рублей.

С помощью судебных процедур пресечены попытки легализации 5,4 млрд рублей. В Алтайском крае учредителей и бывших руководителей металлургической компании привлекли к субсидиарной ответственности за убыточные сделки, вывод активов и персонала в аффилированную фирму. В бюджет взыскали более 1 млрд рублей.