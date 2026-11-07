Доходы у нескольких работодателей могут привести к доплате НДФЛ

Налоговая пересчитает НДФЛ с совокупного годового дохода, если каждый налоговый агент удерживал его отдельно. Доплату по уведомлению за 2025 год нужно внести не позднее 1 декабря 2026 года.

НДФЛ к доплате может возникнуть из-за применения прогрессивной шкалы к общему доходу физлица, разъяснило УФНС по Ростовской области. Каждый налоговый агент рассчитывает налог самостоятельно и не учитывает выплаты из других источников.

Для основной группы доходов ставка 13% применяется к сумме до 2,4 млн рублей в год. В приведенном ведомством примере физлицо получило у двух налоговых агентов 2 588 534 рубля. Превышение порога составило 188 534 рубля и облагается по ставке 15%.

Налог с 2,4 млн рублей равен 312 тыс. рублей, а с суммы превышения — 28 280 рублей. Общий НДФЛ составил 340 280 рублей. Налоговые агенты уже удержали 339 259 рублей, поэтому физлицу нужно доплатить 1 021 рубль.

Расчет можно проверить в сервисе ФНС «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» в разделе «Доходы». Появление доплаты в такой ситуации не означает, что работодатель допустил ошибку.