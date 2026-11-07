58% работающих россиян рассчитывают на повышение зарплаты в 2027 году

В 2027 году прибавки ждут почти шесть из десяти работников. Чаще всего на пересмотр дохода рассчитывают сотрудники моложе 35 лет.

На повышение или индексацию зарплаты в 2027 году рассчитывают 58% работающих россиян. Это самый высокий показатель с 2020 года: тогда прибавки ждали 36%, в 2022 году — 46%, в 2024 году — 55%.

Не ожидают роста дохода по разным причинам 22% опрошенных. Еще 1% сообщили, что их зарплату повысили недавно, а 18% затруднились ответить. Среди мужчин прибавки ждут 59%, среди женщин — 56%. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

Наиболее высокие ожидания у работников до 35 лет: повышения ждут 65%. В группе от 35 до 45 лет таких 59%, среди сотрудников от 45 лет — 44%. Чаще других пересмотра оклада ожидают россияне с зарплатой от 100 тыс. до 150 тыс. рублей — 64%.

При этом рост зарплатных предложений работодателей замедлился. В Москве за год предложения для инженерно-технических работников в промышленности выросли на 8,6% против 12,9% годом ранее, для медперсонала — на 8,1% против 12,3%, в ритейле — на 7% против 12,1%. Годовая инфляция по итогам сентября 2026 года составила 6,35% по России и 4,67% в Москве.