Удаленную работу для беременных поддержали 73% россиян

Инициатива касается случаев, когда дистанционный формат рекомендован врачом и характер работы позволяет не посещать офис. Обязательную прибавку к зарплате после рождения ребенка поддержали 36% опрошенных.

Право беременных работать удаленно при наличии медицинских рекомендаций поддержали 73% россиян. Против законопроекта выступили 15%, еще 12% затруднились с ответом.

Среди женщин инициативу одобрили 78%, среди мужчин — 67%. Доля сторонников среди респондентов младше 35 лет составила 82%. Об этом сказано в исследовании SuperJob.

Законодательно обязать работодателей повышать зарплату женщинам после рождения ребенка готовы поддержать 36% участников опроса. Против высказался 31%, еще 33% не определились. Женщины одобряют такую меру чаще мужчин — 40% против 31%, а среди опрошенных до 35 лет ее поддержали 42%.

Среди сторонников обязательной прибавки 28% считают оптимальным повышение зарплаты на 11–20%. Еще 22% предлагают увеличить выплаты не более чем на 10%. В опросе участвовали 1 600 экономически активных россиян из всех округов страны.