Можно ли брать отпуск на один день — ответ эксперта

Одна часть ежегодного оплачиваемого отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней. Остальные дни можно использовать короткими периодами по соглашению с работодателем.

Ежегодный оплачиваемый отпуск можно разделить на части, но одна из них должна длиться минимум 14 календарных дней, напомнил профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев. Такое правило установлено статьей 125 ТК. Минимальная продолжительность основного отпуска составляет 28 календарных дней за рабочий год.

Оставшиеся дни разрешено распределить по договоренности с работодателем и закрепить в графике отпусков. Если короткие периоды заранее включены в график, работодатель не вправе в них отказать. Для отпуска вне графика потребуется согласие руководителя.

«Барьера "минимум пять или семь дней" в законе нет», — пояснила кандидат технических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Эльвира Рамазанова. Остаток отпуска после непрерывной 14-дневной части можно дробить даже по одному дню.

Максимальная продолжительность отпуска законом не ограничена. Неиспользованные дни за прошлые годы можно присоединить к текущему отпуску, в том числе уйти на 56 дней. График обязателен для работника и работодателя, а изменить его можно по соглашению сторон либо по законным основаниям, например из-за болезни или задержки отпускных.