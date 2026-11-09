Водителей с противопоказаниями направят на внеочередную медкомиссию с 1 марта 2027

На прохождение освидетельствования дадут три месяца. Новые правила будут действовать для всех водителей независимо от возраста.

С 1 марта 2027 года водителей с выявленными противопоказаниями к управлению транспортом начнут направлять на внеочередное медицинское освидетельствование. Если автомобилист не пройдет комиссию в течение трех месяцев или врачи подтвердят противопоказания, действие права управления соответствующими категориями транспорта прекратят.

Возраст сам по себе не станет основанием для внепланового освидетельствования или прекращения действия водительских прав. Отдельные медицинские комиссии для автомобилистов старше 60, 65 или 70 лет вводить не планируют. В 2025 году МВД рассматривало дополнительные проверки для водителей старше 60 лет, но глава ведомства Владимир Колокольцев исключил этот пункт из проекта Стратегии повышения безопасности дорожного движения.

Медицинские заключения по итогам обязательных и внеочередных освидетельствований будут оформлять в электронном виде. Их разместят в федеральном реестре ЕГИСЗ, а сведения передадут в МВД.

Восстановить право управления можно будет после устранения противопоказаний. Для этого потребуется повторно пройти медицинскую комиссию и получить заключение об отсутствии противопоказаний с учетом действующих ограничений.