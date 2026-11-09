Льготникам предложили платить транспортный налог только с мощности сверх лимита

ЛДПР разработала поправки, которые позволят сохранить региональную льготу, если мощность автомобиля превышает установленный предел. Сейчас в этом случае налог рассчитывают со всей мощности двигателя.

Льготные категории налогоплательщиков смогут платить транспортный налог только с мощности автомобиля сверх регионального лимита, следует из законопроекта фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Поправки в НК направили в правительство РФ.

Регионы самостоятельно определяют льготы по транспортному налогу и порядок их применения. Преференции часто предоставляют инвалидам, многодетным родителям и другим категориям, но ограничивают их автомобилями с определенной мощностью двигателя. При превышении лимита налог сейчас начисляют исходя из полной мощности.

«Например, если льгота действует для машин до 150 лошадиных сил, а у человека автомобиль мощностью 200, налог нужно считать только с этой разницы, в 50 лошадиных сил», — пояснил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Законопроект сохраняет льготу в пределах количества лошадиных сил, которое установил регион. Налог потребуется уплатить только за мощность сверх этого значения.