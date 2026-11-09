Росстат будет утверждать формы статистической отчетности по новому порядку

Минэкономразвития утвердило новый порядок согласования и утверждения форм федерального статистического наблюдения. Документ устанавливает требования к содержанию отчетности, срокам представления проектов форм и их рассмотрения Росстатом.

Минэкономразвития приказом от 15 сентября 2026 года № 647 утвердило новый порядок разработки и утверждения форм федерального статистического наблюдения и указаний по их заполнению. Документ зарегистрирован Минюстом 6 ноября 2026 года.

В частности, новый порядок предусматривает:

240 календарных дней до предполагаемого начала сбора данных — не позднее этого срока субъекты официального статистического учета должны направить проекты форм в Росстат;

20 рабочих дней — срок рассмотрения проектов статистических форм Росстатом;

обязательное указание в формах периодичности и сроков представления данных, сведений о респондентах и перечня собираемых показателей;

требования к инструкциям по заполнению отчетности, в том числе при банкротстве, реорганизации, ликвидации организаций и ведении деятельности в нескольких регионах.

Документ также регулирует процедуру рассмотрения и утверждения статистических форм, требования к их содержанию и указаниям по представлению первичных статистических данных.

Это лишь часть положений нового порядка. Он охватывает и другие вопросы подготовки, согласования и утверждения статистической отчетности.

Приказ заменяет действовавший ранее порядок, утвержденный Минэкономразвития 24 мая 2021 года № 279.