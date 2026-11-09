Онлайнинспекция объяснила, когда замначальника вправе инструктировать персонал

В отделе есть должность руководителя и его заместителя. Может ли первичный инструктаж работника отдела проводить замруководителя, если в должностных инструкциях для указанных должностей прописано, что непосредственное руководство и управление сотрудниками отдела, включая инструктажи, осуществляет заместитель, спросили на сайте Онлайнинспекции.

«Полагаем, что да. Инструктаж на рабочем месте должен проводить непосредственный руководитель работников», — ответил Роструд.

В соответствии с п. 22 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных постановлением правительства от 24.12.2021 № 2464, инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится непосредственным руководителем работника. В отношении руководителя инструктаж может проводиться специалистом по охране труда или иным уполномоченным работником, на которого приказом работодателя возложены обязанности по его проведению.