Онлайнинспекция объяснила, когда замначальника вправе инструктировать персонал
Роструд разрешил переложить проведение первичных инструктажей по охране труда на заместителей.
В отделе есть должность руководителя и его заместителя. Может ли первичный инструктаж работника отдела проводить замруководителя, если в должностных инструкциях для указанных должностей прописано, что непосредственное руководство и управление сотрудниками отдела, включая инструктажи, осуществляет заместитель, спросили на сайте Онлайнинспекции.
«Полагаем, что да. Инструктаж на рабочем месте должен проводить непосредственный руководитель работников», — ответил Роструд.
В соответствии с п. 22 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных постановлением правительства от 24.12.2021 № 2464, инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится непосредственным руководителем работника. В отношении руководителя инструктаж может проводиться специалистом по охране труда или иным уполномоченным работником, на которого приказом работодателя возложены обязанности по его проведению.
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