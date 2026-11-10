Лжеработодатели используют тестовые задания для заработка на соискателях

Злоумышленники проводят фиктивные конкурсы на трудоустройство, а работы соискателей продают заказчикам без выплаты вознаграждения. Перед откликом следует проверить работодателя и условия выполнения задания.

Мошенники размещают вакансии от имени различных организаций, чтобы получить готовые работы соискателей, сообщила заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская. Для этого они имитируют конкурсный отбор и предлагают кандидатам выполнить тестовое задание.

«Злоумышленники размещают большое количество вакансий от лица какой-либо организации, проводя якобы конкурсы на трудоустройство, а затем используют работы и тестовые задания в своих целях — например, продают их заказчикам, не заплатив соискателям ни копейки», — пояснила Пожарская.

Перед откликом на вакансию эксперт рекомендует проверить работодателя. Также необходимо заранее уточнить условия работы и порядок оплаты тестового задания.