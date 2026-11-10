Банки просят отложить прогрессивный НДФЛ по вкладам до 2028 года

В 2027 году кредитные организации предлагают удерживать налог с процентов по единой ставке 13%. Переход на ставку 15% для доходов свыше 2,4 млн рублей хотят перенести на год.

Применение банками прогрессивной шкалы НДФЛ по вкладам предлагают отложить до 1 января 2028 года, следует из письма Национального совета финансового рынка в Госдуму. Законопроект обязывает банки уже с 1 января 2027 года ежемесячно рассчитывать и удерживать налог с процентных доходов клиентов.

НСФР предлагает установить на 2027 год переходный период со ставкой 13%. Итоговый расчет по совокупным доходам от вкладов во всех банках сохранится за ФНС. Об этом пишет «Коммерсант».

«Такой вариант сохраняет полномочие налогового органа по итоговому расчету, не освобождает доходы от налогообложения и обеспечивает поступление налогов в бюджет с начала 2027 года», — пояснил глава НСФР Андрей Емелин.

Банкам потребуется доработать программное обеспечение, учитывать необлагаемый лимит нарастающим итогом и интегрировать системы с базой ФНС. При этом окончательные параметры механизма еще обсуждаются, а после принятия закона на технические изменения может остаться только месяц-полтора.

В 2026 году необлагаемый процентный доход составляет 160 тыс. рублей: 1 млн рублей умножается на максимальную ключевую ставку 16%. В России открыто около 273 млн вкладов, при этом депозиты свыше 10 млн рублей составляют 0,2% от их общего числа, но на них приходится 30,3% всей суммы вкладов физлиц.