ФНС: льготники платят НДФЛ с процентов по вкладам на общих основаниях

Освобождения для пенсионеров, участников СВО, многодетных семей и несовершеннолетних не предусмотрены. Налог начисляют только на процентный доход сверх необлагаемого лимита.

НДФЛ с процентов по вкладам обязаны платить все физлица независимо от возраста, социального статуса и других льгот. За несовершеннолетних налог перечисляют родители или опекуны.

Налогом облагаются не сбережения, а совокупные проценты по счетам и вкладам во всех российских банках. Необлагаемый лимит равен 1 млн рублей, умноженному на максимальную ключевую ставку Банка России, действовавшую на первое число каждого месяца отчетного года. Для доходов за 2025 год лимит составляет 210 тыс. рублей, поскольку максимальная ставка достигала 21%. Об этом сказано на сайте налоговой.

Если вкладчик получил 270 тыс. рублей процентов, налоговая база составит 60 тыс. рублей, а НДФЛ по ставке 13% — 7,8 тыс. рублей. При единовременной выплате 400 тыс. рублей по долгосрочному вкладу превышение составит 190 тыс. рублей, налог — 24,7 тыс. рублей. К превышению применяют ставки 13% или 15%.

ФНС рассчитывает налог автоматически по сведениям банков и включает его в единое налоговое уведомление. Информация доступна на Госуслугах, в личном кабинете налогоплательщика и приложении «Налоги ФЛ». Уплатить НДФЛ нужно не позднее 1 декабря года, следующего за отчетным.