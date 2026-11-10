Срок владения изъятым жильем учтут при продаже новой квартиры

Льготу по НДФЛ предлагают распространить на жилье, полученное по программам переселения в регионах. Законопроект рекомендовали принять в первом чтении.

Срок владения прежним жильем предлагают учитывать при продаже квартиры, предоставленной взамен изъятой недвижимости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять соответствующие поправки в первом чтении.

Сейчас такой порядок действует для участников московской программы реновации, сообщил директор Департамента налоговой политики Минфина Данил Волков. Законопроект распространит его на другие программы переселения, в том числе региональные. Об этом сказано на сайте Минфина.

НДФЛ с дохода от продажи недвижимости не уплачивается, если она была в собственности не менее пяти лет. Минимальный срок сокращается до трех лет, если жилье было единственным, приватизированным, полученным в наследство или в подарок от близкого родственника либо приобретенным по договору пожизненного содержания.

Поправки разработали во исполнение постановления Конституционного Суда. Они должны установить единые налоговые условия для собственников, получивших новое жилье взамен прежнего по независящим от них обстоятельствам.