Компании смогут перечислить сотрудникам часть январской зарплаты уже в декабре

Если установленный срок выплаты приходится на новогодние праздники, деньги сотрудникам можно перечислить досрочно. Сделать это нужно не позднее 30 декабря.

Работодатель может досрочно выплатить зарплату за декабрь, если дата перечисления по графику приходится на новогодние каникулы, сообщила председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар. Праздники продлятся с 31 декабря по 10 января 2027 года.

«В первую очередь речь идет о тех, кто получает часть заработной платы в первых числах месяца. В этом случае работодатель может перенести срок выплаты и произвести ее досрочно», — пояснила депутат.

Поскольку 31 декабря будет нерабочим днем, перечислить деньги нужно не позднее 30 декабря.

В декабре сотрудникам также могут досрочно перечислить 13-ю зарплату или оплату за более поздний период работы, в том числе часть январской зарплаты. Конкретные даты выплат компания устанавливает во внутренних документах, но деньги должны поступить не позднее 15 дней после окончания периода, за который они начислены.