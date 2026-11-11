Компании смогут перечислить сотрудникам часть январской зарплаты уже в декабре

Работодатель может досрочно выплатить зарплату за декабрь, если дата перечисления по графику приходится на новогодние каникулы, сообщила председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар. Праздники продлятся с 31 декабря по 10 января 2027 года.
«В первую очередь речь идет о тех, кто получает часть заработной платы в первых числах месяца. В этом случае работодатель может перенести срок выплаты и произвести ее досрочно», — пояснила депутат.
Поскольку 31 декабря будет нерабочим днем, перечислить деньги нужно не позднее 30 декабря.
В декабре сотрудникам также могут досрочно перечислить 13-ю зарплату или оплату за более поздний период работы, в том числе часть январской зарплаты. Конкретные даты выплат компания устанавливает во внутренних документах, но деньги должны поступить не позднее 15 дней после окончания периода, за который они начислены.
А эта дама знает о том, что если день выплаты зарплаты приходится на выходной, то работодатель не может, а обязан выплатить ее в последний рабочий день перед выходным?
А что такое досрочно выплатить 13-ю зарплату? Знает ли эта депутатша (причём, не просто депутатша, а целый председатель комитета!), что в ТК нет такого понятия?
И как в декабре выплатить часть январской зарплаты? А главное, зачем?
зарплата за декабрь и январская зарплата - two big differences
декабрьской, по сроку выплаты январь. Пишите грамотные заголовки, пожалуйста