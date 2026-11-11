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Зарплата
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Эксклюзив

За задержку предновогодней зарплаты придется платить компенсацию, предупредила эксперт

Если срок выплаты зарплаты приходится на новогодние каникулы, работодатель обязан перечислить деньги до начала праздничных дней. За задержку сотрудник может потребовать компенсацию и обратиться в трудовую инспекцию.

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Работникам, которые получают зарплату в первых числах месяца, декабрьскую выплату нередко перечисляют до Нового года. Однако речь идет не об авансе за январь, а о зарплате за вторую половину декабря, которая по обычному графику должна была поступить уже после праздников.

Как рассказала «Клерку» доцент кафедры аудита и корпоративной отчетности Финансового университета при правительстве Елена Домбровская, такой перенос предусмотрен трудовым законодательством и не требует заявлений от сотрудников.

По статье 136 ТК, если день выплаты зарплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, деньги должны выдать накануне. Например, если зарплата по графику выплачивается 5 января 2027 года, перечислить ее необходимо не позднее 30 декабря 2026 года, поскольку 31 декабря также будет нерабочим днем.

«Если же дата выплаты зарплаты 15 января и этот день рабочий, обязанности платить в декабре только из-за наступления Нового года нет. При сменном и ином нестандартном графике необходимо отдельно учитывать режим работы и правила переноса», — сказала эксперт.

Эксперт отметила, что невыплата зарплаты до праздников в ситуации, когда срок подлежал переносу, считается задержкой. В этом случае работодатель должен не только перечислить задолженность, но и выплатить компенсацию за каждый день просрочки, включая выходные и праздничные дни.

Сотрудник вправе требовать соблюдения установленных сроков выплаты. Если работодатель их нарушает, работник может обратиться в трудовую инспекцию. Однако требовать досрочную выплату зарплаты только из-за приближения Нового года нельзя, если установленный срок перечисления еще не наступил.

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