За задержку предновогодней зарплаты придется платить компенсацию, предупредила эксперт

Если срок выплаты зарплаты приходится на новогодние каникулы, работодатель обязан перечислить деньги до начала праздничных дней. За задержку сотрудник может потребовать компенсацию и обратиться в трудовую инспекцию.

Работникам, которые получают зарплату в первых числах месяца, декабрьскую выплату нередко перечисляют до Нового года. Однако речь идет не об авансе за январь, а о зарплате за вторую половину декабря, которая по обычному графику должна была поступить уже после праздников.

Как рассказала «Клерку» доцент кафедры аудита и корпоративной отчетности Финансового университета при правительстве Елена Домбровская, такой перенос предусмотрен трудовым законодательством и не требует заявлений от сотрудников.

По статье 136 ТК, если день выплаты зарплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, деньги должны выдать накануне. Например, если зарплата по графику выплачивается 5 января 2027 года, перечислить ее необходимо не позднее 30 декабря 2026 года, поскольку 31 декабря также будет нерабочим днем.

«Если же дата выплаты зарплаты 15 января и этот день рабочий, обязанности платить в декабре только из-за наступления Нового года нет. При сменном и ином нестандартном графике необходимо отдельно учитывать режим работы и правила переноса», — сказала эксперт.

Эксперт отметила, что невыплата зарплаты до праздников в ситуации, когда срок подлежал переносу, считается задержкой. В этом случае работодатель должен не только перечислить задолженность, но и выплатить компенсацию за каждый день просрочки, включая выходные и праздничные дни.

Сотрудник вправе требовать соблюдения установленных сроков выплаты. Если работодатель их нарушает, работник может обратиться в трудовую инспекцию. Однако требовать досрочную выплату зарплаты только из-за приближения Нового года нельзя, если установленный срок перечисления еще не наступил.