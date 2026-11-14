Работодателям запретили прятать надбавки за переработку внутри минимальной зарплаты

Надбавка за повышенный объем работы не может считаться доплатой до МРОТ, разъяснил Роструд. Работник, который полностью отработал норму времени и выполнил нормы труда, должен получить зарплату не ниже МРОТ без учета этой выплаты.

Дополнительную работу по другой или такой же профессии можно поручить только с письменного согласия работника. По той же профессии она может выполняться за счет расширения зон обслуживания или увеличения объема работ. За это сотруднику полагается дополнительная оплата в соответствии со ст. 60.2 ТК.

Размер выплаты устанавливают трудовым или коллективным договором. Сейчас МРОТ составляет 27 093 рубля, а с 2027 года он вырастет до 28 935 рублей в месяц.