Минтруд уточнит признаки трудовых отношений, чтобы отличать работников от подрядчиков

Минтруд планирует расширить перечень признаков трудовых отношений в Трудовом кодексе. Изменения должны помочь компаниям определять, когда с исполнителем необходимо заключать трудовой договор, а когда можно использовать гражданско-правовой.

В статью 15 ТК РФ планируют добавить новые признаки трудовых отношений, сформулированные Пленумом Верховного суда. Это позволит работодателям и заказчикам точнее разграничивать трудовые и гражданско-правовые отношения.

Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин на сессии «Платформенная занятость: новые возможности для человека и бизнеса» в рамках «Дня платформенной экономики».

«Одна из основных задач — это внесение изменений в Трудовой кодекс в части дополнения 15-й статьи, в которой уже сформулированы признаки трудовых отношений, более полным набором этих признаков», — заявил Платыгин.

По его словам, изменения помогут работодателям понять, где проходит граница между трудовыми отношениями и сотрудничеством по гражданско-правовому договору, и правильно выбирать форму оформления исполнителей.

Ранее Минтруд совместно с объединениями работодателей и профсоюзов подготовил уточненный перечень признаков трудовых отношений для включения в ТК РФ.

Предполагается, что новые критерии позволят компаниям точнее определять характер сотрудничества с физическими лицами и выбирать соответствующий вид договора.

Пока речь идет о подготовке изменений в законодательство. Новые положения еще не представлены как вступившие в силу.