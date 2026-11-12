Работодатель обязан выплатить 13-ю зарплату в одном случае — депутат

Годовая премия не гарантирована законом. Но после закрепления выплаты в трудовом или коллективном договоре либо локальном акте она становится обязанностью работодателя.

Работодатель должен выплатить сотруднику 13-ю зарплату, если такая премия предусмотрена системой оплаты труда или документами организации, сообщила председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

«Тринадцатая зарплата должна быть выплачена, если такое условие закреплено в трудовом договоре с работником, в системе оплаты труда у данного работодателя, в коллективном договоре или соглашении, во внутреннем положении о премировании и прочих локальных нормативных актах конкретной организации», — пояснила депутат.

Если условие о премии в документах отсутствует, работодатель вправе самостоятельно решать, выплачивать ли годовой бонус. Его размер, сроки и порядок предоставления зависят от финансовых возможностей и внутренних правил компании.

Право на выплату может зависеть от достижения производственных показателей, семейного положения, дополнительной нагрузки по наставничеству или продолжительного стажа работы в организации.