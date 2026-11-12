Поправки Минфина учли предложения бизнеса и регионов — Силуанов

В поправках в бюджет учены предложения бизнеса, ведомств и регионов, поручения президента и правительства, заявил вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов

Так, возможность применять понижающий коэффициент к исчисленному НДПИ предложили установить для разработки трудноизвлекаемых запасов газа и газового конденсата. Изменение вошло в доработанный законопроект по реализации основных направлений налоговой политики, сообщил вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

«Изменения учитывают предложения бизнеса, заинтересованных ведомств и регионов, а также предусматривают исполнение поручений президента и правительства РФ», — заявил министр.

В части налога на сверхдоходы будет уточнен порядок расчета сверхдохода с учетом потерь при добыче и извлечении полезных компонентов из руды.

Обязанности налогоплательщика по налогу на прибыль ПИФ предлагается возложить на управляющую компанию.

Зачет налога будет возможен при погашении паев, а если в течение года между пайщиками распределят не менее 90% полученного дохода, налог взимать не будут.