Мнение Онлайнинспекции: можно ли установить период выплаты зарплаты «с 28-го по 5-е число»

Онлайнинспекция ответила, вправе ли работодатель установить срок выплаты зарплаты или ее части в виде диапазона: от 28 числа текущего месяца до 5 числа следующего месяца.

«Не вправе, поскольку заработная плата должна выплачиваться в конкретные дни, а не периоды», — пояснил Роструд.

Согласно ч. 6 ст. 136 ТК, зарплата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.