Компания простила долг контрагенту — что будет с налогом на прибыль и НДС

Прощение задолженности между компаниями может привести к дополнительным налоговым расходам. Должнику по общему правилу придется включить прощенную сумму во внереализационные доходы, а кредитор не сможет автоматически уменьшить налог на прибыль и ранее начисленный НДС.

Если поставщик простил покупателю долг за уже отгруженные товары или оказанные услуги, ранее признанная выручка не уменьшается. При этом у покупателя возникает облагаемый налогом доход в размере прощенной задолженности. Об этом «Клерку» рассказала Оксана Мощенко, кандидат экономических наук, доцент кафедры аудита и корпоративной отчетности Финансового университета при Правительстве РФ.

Кредитор списывает прощенную дебиторскую задолженность в прочие расходы в бухгалтерском учете проводкой Дт 91-2 Кт 62. Должник, в свою очередь, по общему правилу включает прощенную сумму во внереализационные доходы на основании п. 18 ст. 250 НК РФ.

Например, если поставщик простил покупателю задолженность в размере 1 млн рублей, у покупателя возникает облагаемый доход в той же сумме. В бухгалтерском учете его отражают проводкой Дт 60 Кт 91-1.

Само по себе прощение долга не позволяет кредитору признать задолженность безнадежной и учесть ее в налоговых расходах. Такую позицию Минфин изложил в письме от 14.10.2024 № 03-03-05/99153.

Однако судебная практика допускает признание расходов, если кредитор докажет коммерческий интерес. Например, когда компания прощает часть задолженности ради получения оставшейся суммы.

«Поэтому без доказательств экономической выгоды списывать сумму в налоговые расходы рискованно», — предупредила Мощенко.

Что касается НДС, поставщик не вправе уменьшить ранее начисленный налог только потому, что покупатель не оплатил товары. Покупателю также не нужно восстанавливать ранее правомерно принятый к вычету НДС исключительно из-за прощения долга.

Особое внимание налоговики уделяют прощению задолженности между взаимозависимыми компаниями. Если будет доказано намерение одарить должника, сделка может подпасть под запрет дарения между коммерческими организациями.

Чтобы снизить риски, эксперт рекомендовала оформить соглашение о прощении долга или уведомление кредитора, указав:

договор и основание возникновения задолженности;

сумму прощаемого долга;

дату прекращения обязательства.

Также необходимо сохранить акт сверки, переписку с контрагентом, подтверждение вручения уведомления и бухгалтерскую справку.

Если компания прощает часть долга ради возврата оставшейся суммы, коммерческую цель такого решения необходимо подтвердить документально.