Запрет включать чаевые в счет без согласия гостя продлили до сентября 2027 года

Рестораны и кафе не смогут автоматически добавлять в заказ чаевые, комиссии и другие доплаты. Такие платежи допускаются только с согласия посетителя.

Запрет на включение чаевых и других дополнительных платежей в заказ без согласия клиента продолжит действовать до 1 сентября 2027 года. Ранее срок действия правил оказания услуг общественного питания истекал 1 января 2027 года.

«Действующая в настоящее время система добровольного поощрения официанта чаевыми является наиболее приемлемым инструментом», — заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.

По ее словам, такой подход стимулирует сотрудников лучше обслуживать гостей, но не обязывает посетителей платить чаевые при некачественном обслуживании.

Действующие правила работы общепита ввели в 2021 году сроком на шесть лет. Новый документ им на смену пока не принят, поэтому правительство продлило прежние нормы. Заведения вправе предлагать платные услуги по организации досуга и устанавливать собственные правила поведения, но должны указывать стоимость услуг в прейскуранте и однозначно сообщать, платные они или бесплатные.