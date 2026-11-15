Заводы и производства смогут войти в эксперимент ФНС по аутстаффингу

Участие будет добровольным. Заказчики персонала должны перечислять от 50% до 100% налоговой нагрузки на единый налоговый счет агентства.

Производственные предприятия смогут присоединиться к эксперименту ФНС по обелению рынка предоставления персонала, сообщил замначальника управления ФНС по крупнейшим налогоплательщикам Алексей Ржевский. Приказ о расширении состава участников уже подписан.

Эксперимент действует с 1 сентября 2026 года и продлится один год. В нем участвуют 36 компаний розничной торговли и электронной коммерции, включая Wildberries, Ozon, «Перекресток» и «Вкусвилл».

Заказчик на основании данных агентства рассчитывает часть налогов и перечисляет ее на единый налоговый счет партнера. Доля платежей зависит от налогового режима исполнителя и составляет от 50% до 100%. Агентства также уплачивают НДФЛ и страховые взносы, из-за чего стоимость предоставления персонала растет.

«Инициатива позволит прекратить перетоки на рынке труда, которые обусловлены не эффективностью предприятия, а налоговой экономией на фонде оплаты труда», — считает профессор Финансового университета Александр Сафонов.

Первые результаты показали рост налоговых поступлений от участников в 3,3 раза год к году. По оценке ФНС, агентства занятости обслуживают почти 150 тыс. компаний, а выручка отрасли в 2025 году достигла 3,6 млрд рублей.