Шохин: компании могут начать сокращения персонала в 2027 году

Предприятия могут перейти от неполной рабочей недели к увольнениям из-за высокой ключевой ставки, роста налоговой нагрузки и снижения спроса. РСПП также прогнозирует рост безработицы.

Многие российские компании могут начать сокращать персонал в 2027 году, заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. До сих пор предприятия сохраняли коллективы, переводя сотрудников на трех- или четырехдневную рабочую неделю в ожидании восстановления экономики.

Причинами сокращений могут стать снижение спроса на внутреннем и внешних рынках, высокая ставка, увеличение налогов и ослабление бюджетного импульса. Шохин допустил, что экономика приблизится к нулевому росту, а прирост ВВП на 0,5% обеспечат в основном инвестиции в восстановление НПЗ и других пострадавших объектов.

«Когда такие прогнозы на 2027 год явно не сильно оптимистические, то смысла держать сотрудников экономического нет, и только социальный остается», — сказал глава РСПП.

Снижения ключевой ставки он не ожидает как минимум до февраля 2027 года.

Крупным предприятиям, которые остаются основными работодателями в отдельных городах, может потребоваться господдержка. Среди возможных мер Шохин назвал отсрочки, рассрочки и специальные графики погашения налоговых платежей.