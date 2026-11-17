Во II квартале 2026 года компании покинули 2,5 млн человек. При этом на работу приняли только 2,3 млн сотрудников — это минимум с 2020 года.

С крупных и средних предприятий во II квартале 2026 года ушел каждый 14-й сотрудник, подсчитала FinExpertiza по данным Росстата. Число увольнений сократилось на 4% год к году, а количество принятых работников — на 3%. В результате компании наняли на 250 тыс. человек меньше, чем потеряли.

Большинство сотрудников уволились по собственному желанию. Однако под сокращение попали 39 тыс. человек — в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Работодатели сдерживают наем из-за дорогих кредитов, неопределенности с заказами и замедления экономики.

Спрос сохраняется на квалифицированных рабочих, продавцов, специалистов по искусственному интеллекту и кибербезопасности. Бухгалтерам, юристам, экономистам, маркетологам и специалистам по персоналу найти работу сложнее из-за высокой конкуренции.

Компании также сокращают расходы без увольнения работников. Во II квартале в отпусках без зарплаты, на неполном рабочем времени или в простое находились 5,4 млн человек — почти на 8% больше, чем годом ранее. Из них 3,8 млн сотрудников брали отпуск за свой счет.