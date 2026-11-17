Наименьшие потери в доходе будут при отпуске в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре.

Отпуск в 2027 году выгоднее планировать на месяцы с наибольшим числом рабочих дней, сообщил эксперт по трудовому праву Александр Кузнецов. Это март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь.

«Для работников на окладе ключевой параметр при планировании отпуска — количество рабочих дней в месяце», — пояснил Кузнецов.

Отпускные рассчитывают исходя из среднего дневного заработка за последний год. Чем больше рабочих дней в месяце, тем меньше сотрудник теряет при замене части зарплаты отпускными.

В январе, феврале и мае из-за праздников рабочих дней будет меньше. Каждый рабочий день в эти месяцы стоит дороже, поэтому отпуск может привести к более заметному снижению общего дохода.

Чтобы узнать больше про дни отдыха и работы, смотрите производственный календарь от «Клерка».