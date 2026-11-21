С 2027 года применять освобождение от НДС в сфере общепита будет проще.

Законопроект № 617-9 принят во втором чтении. Среди поправок – уточнение для НДС-льготы в общепите.

Для права на льготу по НДС в предыдущем году у компании или ИП доля доходов от общепита должна быть от 70%. Но если в 2026 году доходов нет вообще, то и доля общепита – 0%.

Например, бизнес зарегистрировали в конце 2026 года и до конца года занимались оргмоментами, а в 2027 году начнется деятельность.

Сейчас в такой ситуации права на НДС-льготу нет. Это подтверждает Минфин в письме от 07.07.2026 № 03-07-07/58292.

Законопроект № 617-9 исправляет ситуацию.

Можно будет не соблюдать условие о доле доходов и прошлогодней зарплате, если в прошлом году доходов не было вообще, а деятельность в сфере общепита началась в текущем году.

Сейчас такое право есть только у нового бизнеса (зарегистрированного в текущем году). По новым правилам льгота без условий будет и у старого, но бездоходного бизнеса (нулевые компании).

Еще одна поправка для общепита ­– возможность учитывать высокую зарплату иностранцев-ВКС для права на льготу по НДС.

Подробно про новые условия НДС-льготы в общепите читайте здесь.