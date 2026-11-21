Нулевым компаниям дадут льготу по НДС для общепита
С 2027 года применять освобождение от НДС в сфере общепита будет проще.
Законопроект № 617-9 принят во втором чтении. Среди поправок – уточнение для НДС-льготы в общепите.
Для права на льготу по НДС в предыдущем году у компании или ИП доля доходов от общепита должна быть от 70%. Но если в 2026 году доходов нет вообще, то и доля общепита – 0%.
Например, бизнес зарегистрировали в конце 2026 года и до конца года занимались оргмоментами, а в 2027 году начнется деятельность.
Сейчас в такой ситуации права на НДС-льготу нет. Это подтверждает Минфин в письме от 07.07.2026 № 03-07-07/58292.
Законопроект № 617-9 исправляет ситуацию.
Можно будет не соблюдать условие о доле доходов и прошлогодней зарплате, если в прошлом году доходов не было вообще, а деятельность в сфере общепита началась в текущем году.
Сейчас такое право есть только у нового бизнеса (зарегистрированного в текущем году). По новым правилам льгота без условий будет и у старого, но бездоходного бизнеса (нулевые компании).
Еще одна поправка для общепита – возможность учитывать высокую зарплату иностранцев-ВКС для права на льготу по НДС.
Подробно про новые условия НДС-льготы в общепите читайте здесь.