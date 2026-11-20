Действующая электронная подпись сама по себе не подтверждает, что бывший директор вправе заключать сделки от имени компании. При этом договор может сохранять силу, например если компания впоследствии одобрила сделку.

Если договор подписал бывший директор, контрагенту стоит проверить дату прекращения его полномочий и дату изменения записи в ЕГРЮЛ. Если на момент сделки бывший руководитель еще числился в реестре как лицо, действующее без доверенности, добросовестный контрагент в ряде случаев вправе ссылаться на эту запись. Об этом «Клерку» рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры бизнес-информатики Финансового университета при Правительстве РФ Лилия Ежова,

По словам Ежовой, компания может впоследствии одобрить сделку, которую заключили без полномочий. Например, на одобрение могут указывать приемка товара или оплата по договору.

«Сам факт того, что электронная подпись технически прошла проверку, еще не подтверждает полномочия человека действовать от имени компании», — пояснила Лилия Ежова.

Отдельные вопросы могут возникнуть, если бывший директор подписал УПД или счет-фактуру. Как пояснила эксперт, при налоговой проверке инспекция должна оценить реальность операции и все подтверждающие документы. Ошибка в подписи сама по себе не означает отказа в расходах или вычете НДС.

Если документы уже приняли к учету, Ежова советует запросить у контрагента подтверждение полномочий подписанта и актуальную выписку из ЕГРЮЛ. При необходимости можно попросить переоформить документы с подписью действующего руководителя или получить подтверждение, что компания одобрила сделку.