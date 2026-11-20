Дополнительные платежи разрешены только с письменного согласия посетителя, полученного до оказания услуги. Действие правил продлили до 1 сентября 2027 года.

Рестораны и кафе не вправе добавлять к цене из меню чаевые, сервисный сбор и другие платежи без согласия клиента, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Запрет также распространяется на плату за бронирование, музыку, развлекательную программу и использование детского уголка.

«Согласие на дополнительные платные услуги должно быть письменным и получено до оказания услуги — не в момент оплаты счета. Надпись мелким шрифтом в меню или на входе, а также предустановленные галочки в электронных формах не считаются согласием», — пояснил депутат. Процент чаевых также нельзя заранее выбирать в QR-коде или на платежном терминале.

Посетитель может потребовать убрать навязанную сумму из чека. Если счет уже оплачен, заведение обязано вернуть деньги в течение трех дней после требования. При отказе можно направить письменную претензию руководителю, а затем обратиться в Роспотребнадзор или суд.

Правительство постановлением № 1474 продлило действие правил до 1 сентября 2027 года. За навязывание дополнительных услуг по ст. 14.8 КоАП предусмотрены штрафы: от 1 тыс. до 2 тыс. рублей для ИП и от 10 тыс. до 20 тыс. рублей для организаций.