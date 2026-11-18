Переход с бумажного документа остается добровольным. Но тем, кто впервые устроился на работу после начала 2021 года, сведения о стаже ведут только в электронном виде.

Электронный формат учета трудовой деятельности выбрали около 28 млн человек. Реформа кадрового учета действует с 1 января 2020 года.

Сведения о стаже доступны в личном кабинете на Госуслугах. Справка о трудовой деятельности регулярно становится самым востребованным государственным онлайн-сервисом: только в октябре 2026 года пользователи запросили выписку почти 4 млн раз. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Социального фонда.

Цифровые сведения можно использовать для дистанционного трудоустройства, получения госуслуг и оформления пенсии. Работодателям электронный документооборот позволяет сокращать издержки.

Для отказа от бумажной трудовой книжки требуется согласие сотрудника. Исключение действует для тех, кто впервые вышел на рынок труда после начала 2021 года: бумажные книжки им не оформляют.