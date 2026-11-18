Пользователям показывают фиктивный денежный выигрыш, а затем требуют оплатить комиссию, страховку или верификацию карты.

Мошенники массово рассылают фишинговые ссылки под видом юбилейных акций и опросов от имени известных брендов, предупредило управление МВД по борьбе с киберпреступлениями. Пользователю предлагают пройти короткий тест, после которого сразу сообщают о выигрыше крупной суммы.

Для получения денег жертву просят связаться с «оператором» в мессенджере. Затем злоумышленники выманивают прямой перевод или полные реквизиты карты под предлогом оплаты комиссии, страховки либо верификации.

«Настоящие организаторы проводят розыгрыши только на официальных площадках и никогда не просят платить за получение выигрыша», — подчеркнули в МВД.

Проверять информацию об акциях и розыгрышах следует только на официальных ресурсах брендов. Требование заплатить за получение приза указывает на мошенническую схему.