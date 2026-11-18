Дефицит курьеров перед новогодним сезоном усиливается, а компании все активнее конкурируют за персонал. На фоне нехватки работников доходы доставщиков могут достигнуть 400 тыс. рублей в месяц.

Российские сервисы доставки столкнулись с растущим кадровым дефицитом накануне новогоднего сезона. Как рассказал директор по развитию аутсорсинговой компании Mega-Personal Роман Игнатьев, одной из причин стало сокращение числа трудовых мигрантов из стран СНГ, которые традиционно занимали значительную часть вакансий в этой сфере.

Работодатели уже усиливают борьбу за сотрудников. Для привлечения курьеров компании предлагают дополнительные бонусы, бесплатный транспорт, велосипеды и премии за количество выполненных заказов. Однако главным инструментом остается рост заработков.

«Работодатели будут придумывать разные способы привлечения людей, но бизнес не может бесконечно увеличивать расходы за свой счет — в конечном итоге они отразятся на стоимости доставки для потребителя», — сказал эксперт.

По оценке Mega-Personal, в период пикового спроса курьеры смогут получать от 300 тыс. до 400 тыс. рублей в месяц, а дневной доход в наиболее загруженные дни может достигать 20 тыс. рублей.

Дополнительное давление на рынок оказывает изменение структуры занятости. Многие российские курьеры работают как самозанятые, тогда как граждан стран СНГ необходимо оформлять по трудовым или гражданско-правовым договорам, что увеличивает расходы бизнеса на налоги и страховые взносы.

В поисках новых кадров компании начали рассматривать сотрудников из визовых стран, прежде всего из Индии. Однако такой вариант требует дополнительных затрат на оформление, проживание и питание работников.

Нехватка рабочих рук затрагивает не только доставку, но и строительство, ЖКХ и промышленность. Ситуацию также осложняет развитие российских проектов в странах Центральной Азии, благодаря чему часть потенциальных трудовых мигрантов предпочитает оставаться работать на родине.