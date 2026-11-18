Начинающий бухгалтер с опытом работы в 1С и с первичными документами ищет работу уже пять месяцев. На отклики ей приходят шаблонные отказы, а иногда вместо работодателей звонят мошенники.

Поиск работы у начинающего бухгалтера растянулся на пять месяцев, хотя раньше она находила ее примерно за месяц. По словам соискательницы, некоторые работодатели оставляют отклики без ответа, а другие отказывают даже по вакансиям, требованиям которых, по ее оценке, она соответствует. Своей историей она поделилась на форуме «Бухджоб».

Соискательница больше 15 лет работала в торговле и на производстве. Начинала продавцом и кладовщиком, затем работала оператором 1С и бухгалтером. В 2024–2025 годах она прошла профессиональную переподготовку.

«Сейчас напрямую с отделом кадров (HR) не поговоришь — приходят только отписки с одинаковыми фразами», — написала участница форума.

Как ранее писал «Клерк» в первом полугодии 2026 года вакансий стало на 19% меньше, а резюме — на 33% больше, чем годом ранее. При этом 43% опрошенных рекрутеров отметили, что подбирать сотрудников стало сложнее.

👩‍💻 На «Бухджобе» можно бесплатно разместить резюме, посмотреть вакансии и откликнуться на подходящие предложения. Сервис работает на сайте, в Telegram и MAX. Можно откликнуться через бота в MAX и получить там ответ, даже если работодатель пишет из Telegram.