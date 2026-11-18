Приняли законопроект, который позволит военным претендовать на жилье или субсидию повторно, позволяет выбрать регион, а также устанавливает единую учетную норму жилплощади.

17 ноября 2026 года Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект № 1052814-8 о жилищном обеспечении военнослужащих. Инициатор — Правительство РФ, поправки вносятся в Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Военнослужащим, которые ранее были обеспечены жильем как члены семьи другого военнослужащего или гражданина, разрешат претендовать на собственное жилье или субсидию.

Контрактники, которые соответствуют критериям из п. 1 или п. 2 ч. 1 ст. 51 ЖК РФ, смогут претендовать на жилье или субсидию, даже если получали эту льготу раньше.

Военнослужащие с выслугой от 10 лет, которые увольняются по возрасту, состоянию здоровья или из-за организационно-штатных мероприятий, смогут выбрать регион, в котором хотят получить жилье после увольнения. Закон уточняет, как реализовать это право и при каких условиях нужно сдать прежнее жилье.

Закон также заменит местные учетные нормы жилплощади единой нормой — 15 м² на человека. Норма предоставления жилья останется прежней — 18 м² на человека.

Поправки разработаны во исполнение постановления Конституционного суда РФ от 12.02.2025 № 7-П.