Большинство клиентов банков не заметят изменений после введения обязательного ИНН, однако эксперт предупреждает о возможной активизации мошенников на фоне обсуждения новых правил.

Введение обязательного использования ИНН не приведет к автоматическому выявлению незадекларированных доходов, однако позволит объединить сведения из разных источников по одному человеку. Об этом «Клерку» рассказал директор продукта Method финтех-компании Paygine Артем Журавлев.

«Логика поправок говорит о том, что банк сначала сам должен найти ИНН, если не нашел, то запросить у клиента нужно по каналам ФНС, СМЭВ, Госуслуги. Мы и сами проверяем ИНН через СМЭВ для финансовых организаций, и это стандартная автоматическая процедура», — сказал Артем Журавлев.

ИНН выступает универсальным идентификатором, который помогает точнее связывать банковские счета, переводы, выплаты от онлайн-платформ и другие финансовые операции с конкретным человеком. При этом сами доходы выявляются не по номеру налогоплательщика, а с помощью анализа движения денежных средств.

Эксперт считает, что главным эффектом нововведения может стать не рост налоговых доначислений, а увеличение числа самозанятых. Речь идет о тех, кто регулярно получает оплату на банковские карты за услуги или сдачу недвижимости в аренду.

«Сами доходы находит аналитика денежных потоков. Поэтому главный эффект для бюджета мы бы ждали не от доначислений. Скорее часть тех, кто принимает оплату на карту (репетиторы, мастера, арендодатели), сама оформится как самозанятые», — добавил эксперт.

Для банков сбор ИНН также не должен стать серьезной технической проблемой. Как отмечает Журавлев, кредитные организации уже используют государственные системы для автоматического поиска и проверки этих данных. Наибольшие сложности могут возникнуть с неактивными счетами, пожилыми клиентами, а также с теми, кто меняли паспортные данные или фамилию.

По мнению эксперта, большинству клиентов не потребуется самостоятельно передавать ИНН в банк. Дополнительные действия могут понадобиться только в случаях, когда сведения в государственных базах окажутся неактуальными или не совпадут.

При этом Журавлев предупредил о возможном росте мошеннической активности на фоне обсуждения новых требований. Он напомнил, что банки запрашивают информацию через официальные каналы и мобильные приложения, а просьбы продиктовать ИНН или паспортные данные по телефону следует расценивать как попытку мошенничества.