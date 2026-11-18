Повышение компенсации за задержку зарплаты до 0,5% в день может серьезно изменить баланс интересов работников и работодателей. При этом новая мера способна ускорить взыскание долгов по оплате труда и дисциплинировать часть компаний, считает эксперт.

Предложение увеличить компенсацию за задержку заработной платы до 0,5% в день станет критически чувствительным для бизнеса. Об этом «Клерку» рассказал управляющий партнер и юрист-практик Николай Суров.

По его оценке, такая ставка фактически соответствует 182,5% годовых. Если предприятие задержит зарплату всему коллективу на два месяца, объем дополнительных выплат может оказаться сопоставим с еще одним фондом оплаты труда.

Эксперт подчеркнул, что сама по себе задержка зарплаты является негативным показателем для любой компании. По его словам, работодатели, которые используют средства работников для покрытия кассовых разрывов, рискуют столкнуться не только с финансовыми последствиями, но и с текучестью кадров, снижением производительности и ухудшением результатов бизнеса.

Николай Суров «На мой взгляд, для добросовестных работодателей, никаких новых рисков – не возникнет. А вот тем, кто систематически нарушает требования трудового законодательства, касающиеся сроков выплаты заработной платы, — самое время задуматься над этим вопросом. Стоит отметить, что и сейчас взыскание долгов по заработной плате, может осуществляться за счет имущества работодателя, но только в тех случаях, когда основанием для такого взыскания является вступившее в законную силу решение суда, а не предписание трудовой инспекции»

Отдельно эксперт прокомментировал инициативу по взысканию долгов по зарплате за счет имущества работодателя. По его мнению, для добросовестного бизнеса новые правила не создадут дополнительных рисков, но позволят эффективнее защищать права работников.

Среди преимуществ предлагаемых изменений он назвал сокращение нагрузки на суды, ускорение взыскания начисленной зарплаты и возможность быстрее добиться исполнения предписаний трудовой инспекции.

Юрист предупредил, что чрезмерно высокие санкции могут иметь и обратный эффект. По его мнению, часть работодателей может чаще уходить в неформальную занятость и уклоняться от официального оформления трудовых отношений.

Эксперт полагает, что компенсация за задержку зарплаты должна оставаться прежде всего механизмом возмещения потерь работника, а не превращаться в карательную меру. По его мнению, более сбалансированным вариантом могла бы стать ставка на уровне трех-четырех ключевых ставок Банка России в год.