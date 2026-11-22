Акционеры и держатели народных облигаций «Евротранса» рискуют потерять большую часть вложений после введения в компании процедуры наблюдения. По оценке эксперта Юлии Погасий, шансы инвесторов вернуть деньги остаются минимальными.

Инвесторам, владеющим акциями и облигациями «Евротранса», стоит готовиться к серьезным потерям. Эксперт по управлению капиталом Юлия Погасий рассказала «Клерку», что шансы вернуть вложения при банкротстве компании будут минимальными.

После введения наблюдения в отношении «Евротранса» владельцы акций могут продать бумаги на бирже только до 29 декабря 2026 года включительно. После делистинга акции останутся на счетах депо, а сделки с ними будут возможны лишь вне биржи и только при наличии покупателя.

Юлия Погасий «К сожалению, от банкротства «Евротранса» акционерам ждать особо нечего. Им достанется только остаток после расчетов со всеми кредиторами, а у компании дефолт по всем десяти биржевым выпускам облигаций на 27 млрд рублей по номиналу»

Держатели так называемых народных облигаций на платформе «Финуслуги» также рискуют потерять большую часть вложений. Если выпуск не имеет обеспечения, инвесторы окажутся в третьей очереди кредиторов. Для участия в процедуре необходимо проверить данные по выпуску и при необходимости самостоятельно подать требование в суд в течение 30 календарных дней после публикации сообщения о введении наблюдения.

«Рассчитывать стоит на возврат лишь малой части своих вложений, а то и ни на что», — предупредила Юлия Погасий.

Эксперт отметила, что проблемы с выкупом народных облигаций начали проявляться еще в марте и могли служить сигналом для выхода из актива. Она напомнила, что бумаги «Евротранса» относились к сегменту высокодоходных облигаций, который традиционно связан с повышенными рисками.