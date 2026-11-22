При банкротстве «Евротранса» держатели акций и облигаций оказались в совершенно разных условиях: первым светит почти полная потеря вложений, а вторые еще могут побороться за выплаты через Арбитражный суд.

Владельцам акций «Евротранса» стоит избавиться от бумаг до завершения биржевых торгов, даже если продавать придется с большими потерями. После делистинга шансы вернуть вложения для акционеров будут практически нулевыми, рассказал «Клерку» финансист, кандидат экономических наук Кирилл Кучинский.

Эксперт отметил, что последним днем обычных торгов для инвесторов фактически станет 25 декабря. По его словам, продажа акций даже по минимальной цене выглядит более разумным решением, чем ожидание возможного роста котировок.

После делистинга бумаги останутся на счетах депо, однако продать их можно будет только на внебиржевом рынке через брокера и лишь при наличии покупателя. При этом сделки, по оценке эксперта, будут проходить с существенным дисконтом, а обязательный выкуп акций не предусмотрен.

Кирилл Кучинский напомнил, что акционеры при банкротстве получают выплаты последними после расчетов со всеми кредиторами. Поэтому вероятность вернуть вложенные средства остается крайне низкой.

Кирилл Кучинский «У держателей облигаций ситуация чуть лучше, потому что они кредиторы и претендуют на компенсации одними из первых в очереди. Сейчас им нужно запросить выписку, подтверждающую владение бумагами, и подать заявление в арбитражный суд, чтобы включиться в реестр требований. Это позволит вернуть хотя бы часть средств, но времени займет немало»

По мнению эксперта, история «Евротранса» стала одной из самых показательных для российского фондового рынка за последние годы. Компания вышла на IPO по цене 250 рублей за акцию, а теперь покидает биржу с котировками около 10 рублей.

«Чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно сразу выводить деньги при первом же техническом дефолте и не ждать отскоков», — подчеркнул Кирилл Кучинский.

Эксперт также рекомендовал не концентрировать более 5% портфеля в одном эмитенте и помнить, что высокая доходность всегда сопровождается повышенным риском. Особенно это касается инструментов с ограниченной ликвидностью и отсутствием полноценного вторичного рынка.