Новые поправки об отмене бумажных чеков при безналичной оплате не принесут бизнесу ощутимой экономии, но приведут к тотальному контролю со стороны ФНС, считает эксперт Никита Малов.

Главное изменение в готовящихся поправках касается не отмены бумажных чеков, а усиления контроля за безналичными расчетами. Банки будут передавать в ФНС сведения о платежах по картам, переводам и QR-кодам, а бизнесу уже сейчас стоит проверить, на все ли оплаты пробиваются чеки. Об этом «Клерку» рассказал основатель и управляющий партнер аналитической компании «Довод» Никита Малов.

Никита Малов «Право не выдавать чек при безналичной оплате продавцы получат с 1 сентября 2028 года, и пользоваться им будут по желанию. Экономия выйдет небольшой: по поправкам ко второму чтению бюджетного законопроекта 619-9 касса и передача чека в налоговую через оператора фискальных данных остаются, отпадают только печать чека и отправка его покупателю. Если покупатель не запретил, налоговая передаст чек в его банк, а банк будет хранить его три года»

При этом ключевое нововведение затронет все компании и ИП. Согласно поправкам, банки начнут передавать в ФНС информацию о каждой безналичной оплате, включая расчеты картами, переводы и платежи по QR-кодам.

Системно значимые банки должны будут сообщать о карточных платежах не позднее чем через час с 30 сентября 2027 года. Для остальных банков и других способов безналичной оплаты аналогичные требования заработают с 1 марта 2028 года.

Полученные данные позволят налоговой автоматически сопоставлять платежи с кассовыми чеками. При этом ИНН покупателя банки смогут передавать только с его согласия.

«Продавцу уже сейчас стоит проверить, пробит ли чек на каждую безналичную оплату. Кто пробивал не все, столкнется со сверкой раньше, чем с экономией», — отметил Никита Малов.

Эксперт предупреждает, что новый механизм повысит прозрачность расчетов и поможет быстрее выявлять случаи, когда продавцы не оформляют чеки на безналичные платежи.