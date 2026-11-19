В 2027–2028 годах IT-компании смогут применять ставки 1% с доходов и 5% с доходов за вычетом расходов. Доход от основного вида деятельности должен составлять не менее 70%.

Пониженные ставки УСН для IT-компаний будут действовать в Московской области еще два года, решила Мособлдума. Изменения приняты на очередном заседании регионального парламента.

Также на 2027–2028 годы сохранят ставку 10% для бизнеса на УСН «доходы минус расходы» в востребованных отраслях. Список видов деятельности, для которых доступна льгота, планируют обновить.

«Федеральный закон отменил право регионов устанавливать нулевую ставку для новичков с 2027 года. Чтобы не оставлять бизнес без поддержки, областной закон продлил действие льгот еще на два года, за исключением самой нулевой ставки», — пояснил председатель комитета Мособлдумы Александр Толмачев.

Для патентной системы депутаты поддержали индексацию потенциально возможного годового дохода ИП и разделение региона по территориям действия патентов. Корректирующие коэффициенты позволят устанавливать более высокую стоимость патента в центральных и востребованных территориях и более низкую — в отдаленных.