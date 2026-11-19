Снижение ставок по жилищным программам развернуло рынок недвижимости в сторону роста: за третий квартал 2026 года количество заявок на ипотеку подскочило на 78%, а в сентябре банки выдали рекордные с начала года 133,6 тысячи кредитов.

Спрос на розничные кредиты в третьем квартале 2026 года вырос практически по всем направлениям. Самую заметную динамику показала ипотека: количество заявок увеличилось на 78% по сравнению со вторым кварталом и в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сказано в исследовании маркетплейса Банки.ру, результаты есть в распоряжении «Клерка».

Одной из причин роста могло стать снижение ставок по рыночным ипотечным программам. Средняя ставка по ипотеке, включая льготные программы, составила 17,9% годовых, что на 0,4 п. п. ниже кварталом ранее и на 3,8 п. п. ниже прошлогоднего уровня. По рыночным программам без господдержки она снизилась до 19,2%.

Оживление на рынке подтверждают и данные банков. В сентябре было выдано 133,6 тыс. ипотечных кредитов, что стало максимальным показателем с начала 2026 года и на 45% превысило результат годичной давности.

«Снижение ставок по большинству продуктов постепенно делает кредитные продукты доступнее, однако условия разных банков по-прежнему могут заметно различаться. При выборе кредита важно оценивать не только процентную ставку, но и размер ежемесячного платежа, общую переплату и срок, на который заемщик берет деньги», — сказала руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

Вместе с ипотекой вырос интерес к кредитам наличными и микрозаймам. Спрос на кредиты наличными за год увеличился в 2,5 раза, а на микрозаймы — почти в 3,8 раза.

Единственным сегментом, где зафиксировали снижение, стали автокредиты. Количество заявок на них за квартал сократилось на 68%, а по сравнению с третьим кварталом 2025 года — на 57%.